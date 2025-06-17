Три корабля загорелись у берегов Ирана

Три судна горят у побережья Ирана в Ормузском проливе. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Канал напоминает, что через этот пролив проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Причина происшествия не называется. Информация о возможных ударах Израиля не приводится.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.