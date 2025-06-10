Во Владивостоке загорелось рыбацкое судно

МЧС: во Владивостоке спасли 24 человека при пожаре на рыболовном судне

Во Владивостоке спасли 24 человека при пожаре на рыболовном судне. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание произошло возле пирса в бухте Золотой Рог. Его площадь составила 200 кв. м. Одного из находившихся на борту людей спасти не удалось. Сейчас судно продолжают тушить.

Причины пожара пока не называются, как и название горящего корабля.

До этого в Японском море спасли 17 человек при пожаре на судне «Айсберг».

Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.

Пожар начался в 6:40 по местному времени (23:40 по мск) в 250 морских милях к югу от Владивостока. Пострадавшее судно зарегистрировано в порту Корсаков и принадлежит ООО «ДВ-Флот». Причины пожара не называются.

Ранее в Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно с 12 человеками.