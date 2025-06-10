Во Владивостоке загорелось рыбацкое судно

Во Владивостоке спасли 24 человека при пожаре на рыболовном судне. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Возгорание произошло возле пирса в бухте Золотой Рог. Его площадь составила 200 кв. м. Одного из находившихся на борту людей спасти не удалось. Сейчас судно продолжают тушить.
Причины пожара пока не называются, как и название горящего корабля.
До этого в Японском море спасли 17 человек при пожаре на судне «Айсберг».
Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.
Пожар начался в 6:40 по местному времени (23:40 по мск) в 250 морских милях к югу от Владивостока. Пострадавшее судно зарегистрировано в порту Корсаков и принадлежит ООО «ДВ-Флот». Причины пожара не называются.
Ранее в Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно с 12 человеками.