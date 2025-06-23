В Зеленограде загорелся пятиэтажный дом

«Осторожно, Москва»: в Зеленограде горит пятиэтажный дом, на месте работает МЧС

В Зеленограде горит пятиэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Пожар возник в пятиэтажке на улице Вторая Пятилетка. Как рассказали «Осторожно, Москва» в МЧС, на место уже выехал наряд спасателей – пожар тушат», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Масштабы повреждений также пока неизвестны.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что спасатели потушили пожар на промпредприятии в регионе, возникший из-за атаки БПЛА.

21 июня столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале сообщила о том, что в Москве частично перекрыли движение на юго-западе из-за пожара. В ведомстве заявили, что ограничения ввели из-за возгорания на территории рынка по адресу Новоясеневский тупик в районе д.4.

Ранее в США мужчина получил ожоги почти 50% тела, спасая собаку во время пожара.