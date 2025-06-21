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На юго-западе Москвы перекрыли движение из-за пожара

В Москве перекрыли движение транспорта на юго-западе из-за пожара
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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В Москве частично перекрыли движение на юго-западе из-за пожара. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Из-за возгорания на территории рынка по адресу Новоясеневский тупик в районе д.4 ограничено движение транспорта. На месте возгорания работают несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара», — говорится в публикации.

В ГАИ посоветовали искать пути объезда.

До этого в Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием, в результате которого не выжили три человека.

Авария произошла около полуночи на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. За ним ехали еще два автомобиля — Honda Civic и Honda Integra, которые также попали в аварию.

Ранее в Москве на Дмитровском шоссе произошло ДТП с грузовиком.

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