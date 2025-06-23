В Ростовской области потушили пожар, возникший после атаки БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА

Спасатели потушили пожар на промпредприятии в Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Масштабы повреждений также пока неизвестны.

Примерно в 3 часа ночи Слюсарь сообщал, что на севере Ростовской области в результате атаки дрона произошел пожар на промышленном предприятии. Пожарные оперативно выехали к месту возгорания.

Российские средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников на регион. Вражеские БПЛА были ликвидированы в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах.

Как уточнили в Минобороны России, в ночь с воскресенья на понедельник силы ПВО сбили 23 украинских дрона над территорией России. Из них 14 — были сбиты над Ростовской областью.

Ранее под Белгородом дроны атаковали скорую и автобус.