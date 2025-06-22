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Мужчина получил ожоги почти 50% тела, спасая собаку во время пожара

В США мужчина спас собаку из огня, рискуя своей жизнью, и получил сильные ожоги
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gofundme/Reddit

В США мужчина получил ожоги почти половины тела, спасая из огня своего питомца. Об этом он рассказал на Reddit.

В конце мая житель Сан-Антонио чинил свой мотоцикл и забыл закрепить топливный шланг. Бензин вытек на ковер, что привело к возгоранию. Мужчина выбежал на улицу, спасаясь от огня, но вспомнил, что в доме находится его собака, и вернулся. Прибывшие на место пожарные обнаружили хозяина дома лежащим на земле перед зданием. Его срочно доставили в больницу. По оценкам врачей, у пациента обгорело примерно 40% тела.

«Спустя месяц я выписался из больницы, это был буквально худший опыт в моей жизни. Я чувствую себя ужасно, потому что моя семья теперь бездомная из-за моей ошибки, мы сейчас живем в мотеле, но это дорого, и я не могу работать и, вероятно, не смогу еще как минимум месяц или больше. <...> Мне все еще трудно передвигаться, приходится ежедневно менять повязки, чтобы я не подхватил инфекцию. <...> Я ненавижу просить о помощи, но если смогу получить какую-либо помощь, я буду очень благодарен», — написал пострадавший.

Он открыл страницу на благотворительной платформе GoFund, надеясь собрать немного денег для возвращения к нормальной жизни.

Ранее в Екатеринбурге матери пришлось прыгать с пятого этажа с маленькой дочерью, чтобы спастись из горящей квартиры.

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