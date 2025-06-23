Директор крымского парка, на которого напал лев, попал в базу «Миротворца»

В базу украинского портала «Миротворец» несколько лет назад внесли директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого накануне напал лев. Об этом пишет ТАСС.

На портале говорится, что Зубков якобы организовал «похищение» зверей из херсонского зоопарка. При этом сам директор зоопарка отмечал, что животных эвакуировали ради их же безопасности по распоряжению властей региона.

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и публикует персональные данные людей, которых его создатели считают угрозой для Украины. В список регулярно попадают артисты, журналисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или выступавшие с неприемлемых, с точки зрения авторов ресурса, позиций.

Вечером 22 июня на Зубкова во время кормления напал лев. По данным Следственного комитета по республике Крым, мужчина получил множественные травмы. Пострадавшего спасла его пресс-секретарь. 58-летняя женщина вошла в вольер и, не боясь разъяренного животного, отогнала льва с помощью ведра и пластикового веника.

Впоследствии представитель зоопарка Татьяна Алексагина объяснила, что льва спровоцировал резкий звук закрывающейся двери.

Ранее сообщалось, что в крымском парке не будут усыплять льва, напавшего на директора.