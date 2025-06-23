Льва, напавшего на директора парка «Тайган», решено не усыплять

Mash: в крымском парке «Тайган» не будут усыплять льва, напавшего на директора

Льва, который едва не растерзал директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, решено не усыплять. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экспертная комиссия, изучившая причины нападения животного на директора парка «Тайган», пришла к выводу, что хищник повел себя, основываясь на инстинктах. Ошибку допустил сам пострадавший, который вошел в вольер ко льву.

Известно, что директор «Тайгана» Олег Зубков пришел в сознание, его готовят к транспортировке в одну из больниц Симферополя.

Нападение хищника произошло во время кормления, вечером 22 июня. По данным Следственного комитета по республике Крым, Олег Зубков получил множественные травмы. Пострадавшего спасла его пресс-секретарь. 58-летняя женщина вошла в вольер и, не боясь разъяренного животного, отогнала льва с помощью ведра и пластикового веника.

Ранее очевидцы сняли на видео нападение льва на владельца парка «Тайган».