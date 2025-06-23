Адвокат Карапетяна отозвал апелляцию

Адвокат предпринимателя Самвела Карапетяна Армен Фероян отозвал апелляционную жалобу по делу своего подзащитного. Об этом сообщает Sputnik Армения в Telegram-канале.

Юрист связал такое решение с личностью судьи: дело передали Армену Даниеляну, «‎прославившемся лояльностью к власти»‎, пишет канал.

«Учитывая, что Даниелян — судья с самым низким рейтингом на протяжении десятилетий, которому чаще других подавали ходатайство об отводе, защита отзывает апелляционную жалобу. Заявление об этом уже передано в Апелляционный уголовный суд и подлежит немедленному рассмотрению», — сказал Фероян.

По его словам, документы для подачи жалобы по делу Карапетяна в ЕСПЧ почти готовы.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна. Предприниматель в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. При этом адвокат бизнесмена Рубен Акопян отметил, что сторона обвинения выглядела неубедительно.

До этого предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Брат миллиардера Карен связал арест родственника с критикой им армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

Ранее сын Карапетяна обратился к армянам.