Сын Карапетяна обратился к армянам

Саркис Карапетян, сын главы группы компаний «Ташир» и миллиардера Самвела Карапетяна, выступил с видеообращением к армянам в диаспорах. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Мужчина напомнил, что его отца арестовали за слова поддержки в адрес Армянской церкви.

«Не хочу быть популистом, потому что в нашем правительстве и так их полно... Разделение народа для меня очевидно, не нужно быть очень религиозным, чтобы уважать свои корни и ценности. Церковь всегда была институтом, который объединял всех... Мы будем требовать справедливости по-своему», — заявил Саркис.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна. Предприниматель в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. При этом адвокат бизнесмена Рубен Акопян отметил, что сторона обвинения выглядела неубедительно.

До этого предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Брат миллиардера Карен связал арест родственника с критикой им армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

Ранее в армянской диаспоре США назвали Пашиняна диктатором.