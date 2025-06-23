Увеличилось число погибших от ударов Израиля по Ирану

Мохаджерани: в результате ударов Израиля по Ирану погибли 58 женщин и детей

Минимум 58 женщин и детей погибли в результате ударов армии Израиля по территории Ирана с 13 июня. Об этом сообщила представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани, передает агентство ISNA.

По ее словам, порядка 222 женщин и детей получили ранения.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о содействии России иранскому народу.