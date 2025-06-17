«Практика в боевых условиях»: Ким Чен Ын поможет с восстановлением Курской области

Северная Корея направит в Россию тысячу саперов и 5 тыс. военных строителей для разминирования и восстановления территории Курской области. Об этом решении сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам визита в Пхеньян. Сообщается, что отправку корейцев одобрил руководитель КНДР Ким Чен Ын. Депутат Госдумы Андрей Картаполов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что северокорейские войска и военные строители получат практику работы «непосредственно в боевых условиях» в Курской области.

В Курскую область для восстановления и разминирования территории направятся 6 тыс. саперов и военных строителей из КНДР. Об этом сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам своего визита в Северную Корею.

«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию 1 тыс. саперов для разминирования российской территории, а также 5 тыс. военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — заявил Шойгу.

В беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что корейские саперы и военные строители получат полезный опыт в Курской области.

«Северокорейские войска и военные строители получат практику работы непосредственно в боевых условиях в Курской области, как это делали разведчики, пехотинцы и артиллеристы. Это в конечном итоге скажется только положительно на боевой способности вооруженных сил КНДР», — пояснил Картаполов.

Кроме того, это позволит ВС РФ сконцентрироваться на более важных оперативных задачах, добавил политик.

«Это освободит наши инженерные подразделения для выполнения других, более важных задач на участках специальной военной операции», — сказал депутат.

Корейское присутствие

В конце апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов впервые подтвердил участие военнослужащих КНДР в боевых действиях на территории Курской области.

О присутствии северокорейских подразделений ранее сообщали украинские и западные источники, однако заявление Герасимова стало первым официальным подтверждением со стороны России.

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Тогда начальник Генштаба отметил, что военнослужащие из КНДР проявили стойкость и героизм при выполнении поставленных задач.

Он подчеркнул, что их присутствие на территории РФ соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного Москвой и Пхеньяном в 2024 году.

Согласно ст. 4, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Лидер КНДР Ким Чен Ын в апреле выступил с предложением увековечить память северокорейских бойцов, сражавшихся на российской территории. Сергей Шойгу сообщил, что этот вопрос обсуждался во время его визита в КНДР.

«Обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем», — сообщил секретарь Совбеза.

Новый визит

Сергей Шойгу посетил КНДР уже второй раз за месяц. В Совбезе сообщили, что его визит обусловлен специальным поручением российского лидера.

«Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР», — приводит ТАСС сообщение аппарата Совбеза РФ.

Как уточнили в ведомстве, встречи проходят в контексте реализации положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, достигнутых во время прошлого визита Шойгу 4 июня.

До этого Сергей Шойгу приезжал в Пхеньян 21 марта, и также встречался с Ким Чен Ыном.

Кроме того, в конце мая в Москве прошли переговоры Сергея Шойгу с северокорейским министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ.

Тогда секретарь Совбеза сообщил, что на 2025 год запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе визиты в КНДР председателя Госдумы Вячеслава Володина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.