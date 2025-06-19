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Хинштейн высказался о начале работы тысяч северокорейцев в Курской области

Хинштейн: строители из КНДР начнут работать после разминирования Курской области
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Строители из КНДР приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений. Об этом заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на ПМЭФ-2025.

Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился отправить в Курскую область пять тысяч строителей и тысячу саперов.

«Несомненно, плюсом тысяча саперов — это очень серьезное, большое подспорье», — сказал глава российского региона.

Хинштейн отметил, что не знает, когда именно северокорейские специалисты по разминированию начнут работать, добавив, что «чем раньше это произойдет, тем лучше». По его словам, отвечать за работу саперов КНДР и их размещение будут военные, поскольку единым координатором работы группировки разминирования является Минобороны.

Врио губернатора добавил, что на данный момент формируется программа восстановления приграничных районов трех областей РФ, в их числе Курская. К 1 июля она должна быть представлена президенту России Владимиру Путину, заключил чиновник.

О том, что шесть тысяч граждан КНДР прибудут в Курскую область для разминирования и восстановления территории, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам своего визита в Пхеньян. Отправку корейцев в российский регион одобрил лично Ким Чен Ын.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что корейские саперы и военные строители получат полезный опыт в Курской области.

Ранее Шойгу анонсировал возобновление авиасообщения между РФ и КНДР.

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