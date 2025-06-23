Спасатели очистили от нефти реку Вилюй в Якутии

Спасатели ликвидировали нефтяные пятна, которые возникли после разлива нефтепродуктов на реке Вилюй. Об этом сообщает служба спасения Якутии.

По состоянию на 06:00 по местному времени (24:00 мск) нефтяные пятна были устранены. Специалисты проводят контроль обстановки на реке.

23 июня сообщалось, что сотрудники службы спасения Якутии использовали 400 кг сорбента, чтобы ликвидировать разлив нефтепродуктов на реке Вилюй.

Накануне в Якутии ввели режим повышенной готовности из-за загрязнения реки Вилюй нефтепродуктами. Загрязнение произошло в районе села Верхневилюйск. Верхняя кромка нефтяного пятна на реке Вилюй находилась в 25 км ниже по течению от села Верхневилюйск, а нижняя — в районе села Дюллюкю. В связи с загрязнением для обеспечения здоровья граждан откачка воды из реки была приостановлена.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.