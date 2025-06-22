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В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за загрязнения

В Якутии ввели режим готовности из-за загрязнения реки Вилюй нефтепродуктами
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Telegram-канал «Экология Якутии»

В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за загрязнения реки Вилюй нефтепродуктами. Об этом сообщило министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Саха (Якутия) в своем Telegram-канале.

Загрязнение произошло в районе села Верхневилюйск. По данным министерства экологии, верхняя кромка нефтяного пятна на реке Вилюй находится в 25 км ниже по течению от села Верхневилюйск, а нижняя кромка пятна – в районе села Дюллюкю.

Сейчас по Вилюю курсирует большое количество судов. Минэкологии Якутии ведет работу по установлению ответственных за разлив нефти.

В связи с загрязнением для обеспечения здоровья граждан откачка воды из реки была приостановлена, о чем рассказал глава Верхневилюйского района Валерий Николаев в своем Telegram-канале.

В связи с загрязнением жители села Нанцы пожаловались на сильный запах бензина и предположили, что с баржи слили в реку неиспользованное дизельное топливо, передает SD Новости Якутии.

До этого в Якутске зафиксировали разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена.

Ранее ученые забили тревогу из-за сильного нефтяного загрязнения реки Камчатки.

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