В Якутии использовали 400 кг сорбента против нефтяного пятна на реке Вилюй

Сотрудники службы спасения Якутии использовали 400 кг сорбента, чтобы ликвидировать разлив нефтепродуктов на реке Вилюй. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Там рассказали, что около 3:00 (21:00 22 июня мск) спасатели обследовали реку в 30 км от города Вилюйска. Нефтяные пятна обработали сорбентом. Его же распылили на прибрежную зону города.

Накануне в Якутии ввели режим повышенной готовности из-за загрязнения реки Вилюй нефтепродуктами. Загрязнение произошло в районе села Верхневилюйск. По данным министерства экологии, верхняя кромка нефтяного пятна на реке Вилюй находится в 25 км ниже по течению от села Верхневилюйск, а нижняя — в районе села Дюллюкю. В связи с загрязнением для обеспечения здоровья граждан откачка воды из реки была приостановлена, заявил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев. Минэкологии Якутии устанавливает ответственных за разлив нефти.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.