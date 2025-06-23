В Ростовской области беспилотник атаковал промышленное предприятие

Слюсарь: после атаки дрона на предприятие в Ростовской области возник пожар

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На севере Ростовской области в результате атаки дрона произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что на севере области продолжается отражение воздушной атаки. Беспилотники уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах. В результате атаки на промышленном предприятии в Каменском районе начался пожар. На место происшествия выехали пожарные.

Слюсарь заявил, что, по предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал.

22 июня министерство обороны РФ сообщило, что над российскими регионами за час сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день сообщалось о двух сбитых над Ростовской областью украинских беспилотниках.

Ранее у границы Казахстана и России нашли дымящиеся обломки, похожие на БПЛА.