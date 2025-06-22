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У границы Казахстана и России нашли дымящиеся обломки, похожие на БПЛА

На западе Казахстана нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника
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Telegram-канал «ATYRAU ONLINE»

В Атырауской области на западе Казахстана нашли предметы, похожие на обломки беспилотника. Об этом пишет портал Nur.kz.

По словам очевидцев, обнаруживших неопознанный объект с мотором в степи, место падения сильно выгорело. На земле виден черный след. Местные жители обратили внимание на объект из-за дыма, а приблизившись к нему, увидели металлические обломки.

В департаменте местной полиции проверяют объект, упавший около казахстанско-российской границы. Никакого ущерба он не нанес.

Два дня назад в Казахстане упал британский беспилотник Banshee Jet 80, который стоит на вооружении у Вооруженных сил Украины. Дрон нашли в Каракиянском районе Мангистауской области. Беспилотник упал вдали от населенных пунктов. По информации местных властей, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Казахстане дроны разогнали жителей перед парадом Победы.

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