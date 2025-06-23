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Аэропорт Волгограда возобновил работу спустя пять часов

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и отправку рейсов
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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Ограничения на движение самолетов в волгоградском аэропорту сняты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и отправка самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пост о возобновлении работы аэропорта опубликован в 00:20. Таким образом, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в течение более чем пяти часов. Экипажи лайнеров и персонал аэропорта сделали все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Как уточнил Кореняко, в это время один самолет, летевший в Волгоград, «ушел» на запасной аэродром.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что над российскими регионами за час с 20:00 до 21:00 сбили семь украинских дронов. Все они были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны. В небе над Волгоградской областью уничтожили четыре беспилотника.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.

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