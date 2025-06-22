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Владелец парка львов сам выбрался из клетки после нападения хищника

Baza: владелец парка львов Зубков сам выбрался из клетки после нападения хищника

Владелец крымского парка «Тайган» Олег Зубков смог самостоятельно выбраться из клетки после нападения льва. Об этом сообщает Baza.

Telegram-канал пишет, что мужчина потерял сознание, как только оказался за пределами клетки. Он получил множественные травмы и госпитализирован в тяжелом состоянии. Мужчину решили не перевозить в Многопрофильный республиканский медицинский центр имени Н.А. Семашко, сейчас его оперируют белогорские медики. В минздраве республики рассказали, что направили в Белогорск врачей службы санитарной авиации.

Инцидент произошел около 19:00 во время кормления хищников. В результате нападения Зубков получил серьезную травму головы и шеи. Кроме того, у него повреждено легкое, и он потерял много крови. Следователи начали проверку по статьям 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее лев съел мужчину, который держал его на участке как домашнего питомца.

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