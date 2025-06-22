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Львы прокусили горло владельцу парка «Тайган» в Крыму

SHOT: в Крыму львы набросились на владельца парка «Тайган» и прокусили ему горло

В Крыму львы напали на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова и прокусили ему горло. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Инцидент произошел сегодня [22 июня] в начале седьмого вечера во время кормления. После нападения хищных кошек у Зубкова серьезная травма головы и шеи, а также повреждено легкое», — говорится в публикации.

По информации SHOT, мужчина потерял много крови и находится в тяжелом состоянии. Планируется, что Зубкова доставят в Многопрофильный республиканский медицинский центр имени Н.А. Семашко.

Telegram-канал «112» подчеркнул, что Зубкову оказывается вся необходимая помощь.

В феврале сообщалось, что в городе Эль-Файюм, расположенном в одноименной провинции Египта, лев напал на сотрудника зоопарка. По информации издания Youm7, работник, которому было 47 лет, выполнял функции охранника в зоопарке. В день инцидента он потерял равновесие и упал в вольер к льву. Животное набросилось на него и несколько раз укусило за голову. Мужчину спасти не удалось. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы открыли огонь по зверю.

Ранее турист попал в больницу после попытки снять видео со львом для соцсетей.

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