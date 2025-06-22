В МВД Сирии рассказали о террористе, устроившем взрыв в Дамаске

МВД Сирии: террорист, устроивший нападение на церковь в Дамаске, относился к ИГ

Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что террорист ворвался в церковь святого Илии в районе Дувейла и открыл огонь, после чего привел в действие бомбу.

До этого стало известно, что в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду видны пятна крови. Территория вокруг здания оцеплена, туда съехались машины скорой помощи.

Позднее сообщалось, что при взрыве церкви пострадали около 30 человек, еще пятеро получили несовместимые с жизнью травмы.

В мае в столице Сомали, городе Могадишо, террорист устроил теракт у пункта отбора на военную службу.

По информации издания Garowe, в результате теракта пострадали около 20 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Журналисты отметили, что взрыв был слышен в разных частях Могадишо.

Ранее на пляже отеля в Сомали произошел теракт.