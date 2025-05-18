В Сомали террорист-смертник устроил теракт у пункта отбора на военную службу

Garowe: не менее 11 человек погибли из-за атаки террориста-смертника в Сомали

В столице Сомали, городе Могадишо, террорист-смертник устроил теракт у пункта отбора на военную службу. Об этом сообщило издание Garowe.

«По меньшей мере 11 человек погибли в субботу утром в результате мощного теракта, совершенного смертником в военном призывном центре Даманио в Могадишо, где сотни молодых людей выстраивались в очередь, чтобы записаться в федеральные вооруженные силы Сомали», — говорится в материале.

По информации издания, в результате теракта пострадали около 20 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Журналисты отметили, что взрыв был слышен в разных частях Могадишо.

В ноябре прошлого года минимум 24 человека погибли и еще 40 пострадали во время взрыва на железнодорожной станции Кветты в Пакистане. По данным Geo TV, трагедия случилась из-за террориста-смертника. Журналисты уточнили, что инцидент был связан с беспорядками в провинции.

Ранее на пляже в Сомали подорвался террорист-смертник.