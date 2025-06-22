В Дамаске при взрыве в церкви пострадали более 30 человек

В Сирии при взрыве церкви на востоке Дамаска пострадали около 30 человек, еще пятеро получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Al Hadath.

В сирийском МВД назвали произошедшее терактом. В ведомстве заявили, что его устроил член ИГИЛ (организация запрещена в России).

До этого стало известно, что в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду видны пятна крови. Территория вокруг здания оцеплена, туда съехались машины скорой помощи.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.