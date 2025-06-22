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В Дамаске произошел теракт в церкви во время службы

Ekhbariya: взрыв произошел в районе Дувейла в Дамаске

Мощный взрыв произошел в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население. Об этом сообщает Al Ekhbariya.

Взрыв произошел возле церкви святого апостола Павла, есть пострадавшие. На место инцидента прибывают машины скорой помощи.

По данным РИА Новости, в районе Дувейла во время службы произошел теракт.

В мае в столице Сомали, городе Могадишо, террорист устроил теракт у пункта отбора на военную службу.

По информации издания Garowe, в результате теракта пострадали около 20 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Журналисты отметили, что взрыв был слышен в разных частях Могадишо.

В ноябре прошлого года 40 пострадали во время взрыва на железнодорожной станции Кветты в Пакистане. По данным Geo TV, трагедия случилась из-за террориста-смертника. Журналисты уточнили, что инцидент был связан с беспорядками в провинции.

Ранее на пляже в Сомали подорвался террорист.

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