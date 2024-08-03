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На пляже в Сомали подорвался террорист-смертник

Не менее 20 человек погибли при самоподрыве смертника на пляже у отеля в Сомали

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Farh Abdi Warsameh/AP

Террорист-смертник подорвал себя на пляже в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает Gawore Online.

«Террорист-смертник подорвал себя на пляже отеля в столице Сомали. Как минимум 20 отдыхающих погибли, больше десяти получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у террориста был пояс с самодельной взрывчаткой.

Местный портал Shabelle Media со ссылкой на очевидцев пишет, что атаку произвели четверо террористов. Взрыв произошел примерно в 19:30 (21:30 мск) по местному времени, когда на пляже было много отдыхающих.

После взрыва неподалеку началась стрельба, предположительно, внутри одного из отелей. Ответственность за нападение взял на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая базируется в Сомали и связана с Аль-Каидой (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее The New York Times писала, что трое организаторов терактов 11 сентября согласились признать вину.

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