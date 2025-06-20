В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Причины такой меры он не назвал.

Воздушная гавань уже приостанавливала работу. Ограничения ввели еще вечером 19 июня, а сняли только в шесть часов утра 20-го.

Также этой ночью ограничения на прилет и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. По данным Кореняко, это сделали для обеспечения безопасности.

В конце мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Ранее сообщалось, что регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА.