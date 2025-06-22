Кравцов сообщил о ситуации с учебниками истории в школах

Кравцов: раньше в школах РФ было в ходу порядка 54 учебников истории

Раньше в российских школах было в ходу около 54 учебников истории, в настоящее время ситуация исправлена. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов президенту РФ Владимиру Путину на встрече с авторами и редакторами новых учебников истории, передает РИА Новости.

«Каждая школа практически работала по своей программе: в одной школе изучалась Сталинградская битва, в другой школе могла не изучаться, к сожалению. Сегодня мы эту ситуацию исправили», — отметил Кравцов.

Путин 22 июня встретился в Кремле с авторами новых учебников по истории. В мероприятии участвовали редакторы государственной линейки книг для учащихся 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования по предметам «История России» и «Всеобщая история».

В ходе встречи глава государства заявил, что в прежних учебниках не было правдивой информации о событиях в рамках Великой Отечественной войны.

Ранее Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории.