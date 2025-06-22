Министр просвещения России Сергей Кравцов во время встречи с президентом и авторами новых учебников по истории в Кремле рассказал, что в их новой редакции появится тема освобождения Курской области, в том числе города Суджи, передает РИА Новости.

«Сейчас готовится дополнение к разделу о специальной военной операции, посвященное нашей уникальной операции по освобождению Курской области, Суджи», — сказал чиновник.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины, вторгшихся в регион в августе прошлого года. С 6 августа ВС РФ вели бои с вражескими подразделениями, а с 10 августа в области действовал режим контртеррористической операции. Как сообщало Минобороны РФ, за неделю до этого российские войска освободили 28 населенных пунктов региона. Среди них была и Суджа.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему жители освобожденной Курщины не могут вернуться домой.