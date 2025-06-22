На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В новых учебниках по истории появится раздел об освобождении Курской области

Кравцов: учебники по истории дополнят разделом об освобождении Курской области
close
Александр Харченко/РИА Новости

Министр просвещения России Сергей Кравцов во время встречи с президентом и авторами новых учебников по истории в Кремле рассказал, что в их новой редакции появится тема освобождения Курской области, в том числе города Суджи, передает РИА Новости.

«Сейчас готовится дополнение к разделу о специальной военной операции, посвященное нашей уникальной операции по освобождению Курской области, Суджи», — сказал чиновник.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины, вторгшихся в регион в августе прошлого года. С 6 августа ВС РФ вели бои с вражескими подразделениями, а с 10 августа в области действовал режим контртеррористической операции. Как сообщало Минобороны РФ, за неделю до этого российские войска освободили 28 населенных пунктов региона. Среди них была и Суджа.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему жители освобожденной Курщины не могут вернуться домой.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами