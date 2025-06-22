В ФМБА заявили о готовности применять онковакцины в клинической практике

ФМБА подало документы для получения разрешения на применение онковакцины

Федеральное медико-биологическое агентство России направило в министерство здравоохранения документы для получения разрешения на применение вакцины от рака. Об этом ТАСС рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что на днях агентство уведомило Минздрав о готовности приступить к клинической работе. По словам Скворцовой, у ФМБА все для этого готово — был полностью завершен трехгодичный цикл доклинических исследований, которые подтвердили безопасность вакцин.

Глава агентства добавила, что сегодня уже готовы производственные площадки, где могут создавать персонализированные прививки.

20 июня главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что в России начались клинические исследования российской вакцины от рака «Энтеромикс».

По его словам, испытания проходят в НМИЦ радиологии, который первым получил разрешение на проведение первой фазы открытого одноцентрового клинического исследования.

Ранее ученые превратили защиту раковых клеток в средство для их уничтожения.