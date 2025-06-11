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Ученые превратили защиту раковых клеток в средство для их уничтожения

ASCO: сахар на поверхности раковых клеток превратили в ловушку для лекарства
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Depositphotos

Ученые из Сингапура превратили особый тип сахара на поверхности раковых клеток в маркер, способный «притягивать» препарат EBC-129, разрушающий их. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго (ASCO, American Society of Clinical Oncology).

Принцип действия EBC-129 основан на способности связываться с гликопротеинами CEACAM5 и CEACAM6, которые активно экспрессируются опухолевыми клетками и содержат специфические сахарные структуры. К этим мишеням прикреплен токсин, который проникает внутрь злокачественных клеток и разрушает их изнутри, почти не затрагивая здоровые ткани.

В первом этапе клинических испытаний приняли участие пациенты, у которых предыдущее лечение не дало результатов. У большинства добровольцев после приема EBC-129 зафиксировали остановку роста опухоли, а у части — ее сокращение. В зависимости от дозы, у 20-25% пациентов опухоли уменьшились в размерах, у 63-87% — прекратилось их развитие. В среднем болезнь не прогрессировала в течение 12-19 недель.

Побочные эффекты были умеренными — в основном наблюдалось снижение уровня лейкоцитов, но ни один пациент не прекратил участие в испытаниях. Это позволяет говорить о потенциальной безопасности препарата даже для тяжелых больных с ослабленным здоровьем.

Ученые также отметили, что гликопротеины CEACAM5 и CEACAM6 выявляются не только при раке поджелудочной железы, но и при других видах опухолей — желудка, кишечника, легких. Это делает EBC-129 перспективным кандидатом на роль универсального противоопухолевого средства. Сейчас продолжается набор пациентов для дальнейших испытаний на других формах рака.

Ранее был найден новый механизм развития агрессивного рака яичников.

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