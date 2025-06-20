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В России начались клинические исследования онковакцины

В России начались испытания онковакцины «Энтеромикс»
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Depositphotos

В России начались клинические исследования российской вакцины от рака «Энтеромикс». Об этом сообщил РИА Новости главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, испытания проходят в НМИЦ радиологии, который первым получил разрешение на проведение первой фазы открытого одноцентрового клинического исследования.

В испытаниях примут участие 48 добровольцев. Каприн отметил, что токсичность препарата минимальна, что является важным показателем безопасности.

Он также напомнил, что в 2023 году в мире было зарегистрировано 25 новых препаратов в области онкологии. Россия тоже активно развивает это направление: в стране разрабатывается несколько онковакцин, включая «Энтеромикс», созданную совместно специалистами НМИЦ радиологии и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. Также ведется работа над персонализированной мРНК-вакциной — совместным проектом НМИЦ радиологии и НИЦ имени Гамалеи, заключил ученый.

Ранее ученые превратили защиту раковых клеток в средство для их уничтожения.

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