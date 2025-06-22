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В Белгородской области в результате прилета снаряда ВСУ по дому пострадал мирный житель

Гладков: в Мокрой Орловке в результате прилета снаряда по дому ранена женщина
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«Газета.Ru»

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в Белгородской области в результате прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому получил ранение мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.

Гладков добавил, что пострадавшую для дальнейшего лечения транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

От детонации боеприпаса домовладение было частично разрушено.

21 июня Гладков заявил об ударах дронов ВСУ по восьми населенным пунктам на территории региона.

До этого военнослужащие ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области.

11 июня в городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон нанес удар по территории предприятия, в результате чего ранения получили шесть мирных жителей.

Ранее в МИД России заявили о беспилотниках ВСУ над Казахстаном.

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