В МИД России заявили о беспилотниках ВСУ над Казахстаном

МИД заявил о пролете дронов ВСУ над Казахстаном для ударов по России

Беспилотники украинской армии при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков БПЛА ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана, видимо, с целью захода на удары в России», — сказал она.

Захарова добавила, что российская сторона осуждает такие действия в отношении своего союзника. Она напомнила, что Казахстан является членом ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Она призвала все профильные структуры отреагировать на данные провокации.

Недавно в Казахстане упал британский беспилотник Banshee Jet 80, который стоит на вооружении у ВСУ. Как сообщил Telegram-канал SHOT, дрон обнаружили в Каракиянском районе Мангистауской области. Дальность полета дрона составляет более 700 километров, а скорость — до 720 километров в час.

Ранее на территории Западного Казахстана также обнаружили упавший беспилотник.