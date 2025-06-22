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В МИД России заявили о беспилотниках ВСУ над Казахстаном

МИД заявил о пролете дронов ВСУ над Казахстаном для ударов по России
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Максим Блинов/РИА Новости

Беспилотники украинской армии при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков БПЛА ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана, видимо, с целью захода на удары в России», — сказал она.

Захарова добавила, что российская сторона осуждает такие действия в отношении своего союзника. Она напомнила, что Казахстан является членом ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Она призвала все профильные структуры отреагировать на данные провокации.

Недавно в Казахстане упал британский беспилотник Banshee Jet 80, который стоит на вооружении у ВСУ. Как сообщил Telegram-канал SHOT, дрон обнаружили в Каракиянском районе Мангистауской области. Дальность полета дрона составляет более 700 километров, а скорость — до 720 километров в час.

Ранее на территории Западного Казахстана также обнаружили упавший беспилотник.

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