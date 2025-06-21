Беспилотники атаковали восемь населенных пунктов под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале об ударах дронов ВСУ по восьми населенным пунктам на территории региона.

По его словам, в поселке Дубовое из-за налета БПЛА загорелась кровля частного дома, а в соседнем доме были повреждены забор и окна. В селе Бессоновка беспилотник взорвался на территории промышленного предприятия и посек кровлю одного из зданий. При атаке дрона на село Никольское была повреждена линия электропередачи, но неполадки уже устранили.

«В селе Кукуевка Валуйского округа от удара FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) в частном доме повреждены остекление, фасад и навес», — сообщил глава области.

Он добавил, что в селе Муром на сельхозпредприятии после удара БПЛА выбило окна и была повреждена техника, а в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал «КамАЗ». В результате у транспортного средства посечена кабина и выбиты стекла. Еще три FPV-дрона атаковали три грузовика на стоянке предприятия. В итоге одну из машин пришлось тушить бойцам самообороны.

«В селе Грушевка Волоконовского района дрон сдетонировал на территории домовладения — повреждены летняя кухня и припаркованный автомобиль», — написал Гладков.

Он упомянул и село Борисовку , где из-за удара FPV-дрона выбило окна в надворной постройке.

До этого в Карачевском районе Брянской области два здания сгорели, еще один пострадал частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.