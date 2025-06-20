Гладков: ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, пострадавших нет

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два муниципалитета Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказал чиновник, в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа беспилотник нанес удар по легковому автомобилю — машина получила повреждения. В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда повреждено остекление трех частных домовладений. Гараж и находящийся внутри легковой автомобиль посечены осколками.

Кроме того, в селе Лозовое Белгородского района после атаки FPV-дронов огнем уничтожен частный дом. Также на территории домовладения в двух надворных постройках выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В поселке Октябрьский от детонации беспилотника посечен забор частного дома, добавил губернатор.

11 июня в городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон нанес удар по территории предприятия, в результате чего ранения получили шесть мирных жителей.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был Гладков.