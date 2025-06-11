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Шесть жителей Белгородской области ранены в результате атаки FPV-дрона

Гладков: в Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия, ранены 6 жителей
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Inna Varenytsia/Reuters

В городе Шебекино в Белгородской области FPV-дрон ударил по территории предприятия, ранения получили шесть мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины — баротравмы», — уточнил он.

По словам губернатора, все пострадавшие были доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В одном из зданий повреждения получили фасад и остекление.

10 июня Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Шебекинскому округу Белгородской области. Он заявил, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

В тот же день украинские войска атаковали кафе в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. В результате произошедшего ранения получил мирный житель.

Кроме того, ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Во время атаки местный житель получил ранения.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был Гладков.

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