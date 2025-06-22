На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников

Анохин: в Смоленской области сбили два БПЛА и один подавили средствами РЭБ
close
РИА «Новости»

Российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и подавили один дрон в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожение и подавление БПЛА велось в небе над Ершичским округом. Обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы, добавил глава области.

21 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из-за удара реактивных БПЛА в регионе были повреждены три дома. По его словам, в Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что беспилотники Вооруженных сил Украины при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана. Она отметила, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков украинских БПЛА над Западно-Казахстанской областью. Захарова добавила, что российская сторона осуждает такие действия в отношении своего союзника по Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее военблогер сообщил о сотнях российских беспилотников, летящих на Украину.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами