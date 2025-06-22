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Военблогер сообщил о сотнях российских беспилотников, летящих на Украину

Военблогер Живов: ВС РФ запустили по целям на Украине 300 беспилотников
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ запустили в сторону Украины сотни беспилотников. Об этом сообщил военблогер Алексей Живов в своем Telegram-канале.

«Россия запустила по целям на Украине 300 беспилотников единовременно. Сейчас они идут к своим целям», — написал он.

Живов не уточнил, на какие украинские объекты нацелены дроны.

20 июня военный обозреватель Влад Шлепченко сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины бессильны перед новыми российскими беспилотниками «Герань». Эксперт обратил внимание на удары российской армии по территории Украины, состоявшиеся в ночь на 17 июня. По его словам, жители Киева назвали эту атаку «самой страшной за все время конфликта».

17 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием 440 дронов и 32 ракет. По его словам, были атакованы Киев и Одесса, а также Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

Утром 17 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «массированном» ударе российской армии по территории республики «сотнями беспилотников и ракет». По его словам, это делалось намеренно во время проведения саммита «Большой семерки», чтобы «заставить лидеров G7 казаться слабыми».

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.

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