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Стал известен новый способ обмана самозанятых россиян

«Известия»: Мошенники используют юридические пробелы в знаниях самозанятых
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Depositphotos

Мошенники могут использовать различные схемы для обмана самозанятых россиян. Об этом пишет издание «Известие» со ссылкой на экспертов.

Злоумышленники ищут людей, которые не разбираются в юридических и технических вопросах, связанных с этой темой.

Мошенники имитируют запросы от налоговой инспекции или платежных систем к самозанятому. Незнающий человек переходит по вредоносной ссылке и передает доступ к банковской карте.

Кроме того потенциальную жертву могут заманить по аналогичной ссылке, предлагая якобы выгодную работу.

Недавно в МВД России рассказали, что чаще всего во время мошеннических звонков россиянам в мессенджерах в последние две недели злоумышленники выдавали себя за правоохранителей и сотрудников органов исполнительной власти.

До этого стало известно, что пожилая уфимка отдала аферистам более 7 млн руб., поверив в несуществующие кредиты и уголовное дело. Неизвестные представились 77-летней женщине сотрудниками ФСБ.

Ранее россиянам раскрыли новую схему мошенников с оформлением микрозаймов.

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