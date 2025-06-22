Стал известен новый способ обмана самозанятых россиян

Мошенники могут использовать различные схемы для обмана самозанятых россиян. Об этом пишет издание «Известие» со ссылкой на экспертов.

Злоумышленники ищут людей, которые не разбираются в юридических и технических вопросах, связанных с этой темой.

Мошенники имитируют запросы от налоговой инспекции или платежных систем к самозанятому. Незнающий человек переходит по вредоносной ссылке и передает доступ к банковской карте.

Кроме того потенциальную жертву могут заманить по аналогичной ссылке, предлагая якобы выгодную работу.

Недавно в МВД России рассказали, что чаще всего во время мошеннических звонков россиянам в мессенджерах в последние две недели злоумышленники выдавали себя за правоохранителей и сотрудников органов исполнительной власти.

До этого стало известно, что пожилая уфимка отдала аферистам более 7 млн руб., поверив в несуществующие кредиты и уголовное дело. Неизвестные представились 77-летней женщине сотрудниками ФСБ.

Ранее россиянам раскрыли новую схему мошенников с оформлением микрозаймов.