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Стало известно, кем мошенники чаще всего прикидываются во время звонков

МВД: мошенники во время звонков в 50% случаев выдают себя за правоохранителей
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего во время мошеннических звонков россиянам в мессенджерах в последние две недели злоумышленники выдавали себя за правоохранителей и сотрудников органов исполнительной власти. Об этом сообщает в Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Там рассказали, что в 50% случаев липовые сотрудники полиции, ФСБ, Роскомнадзора и Росфинмониторинга утверждают, что к счетам граждан получен неправомерный доступ, они якобы финансируют запрещенные организации или оформили доверенности на украинцев. Еще 30% звонков поступают от злоумышленников от лица Банка России и коммерческих банков. Они сообщают о блокировке счетов или необходимости перевода денег на «безопасные счета».

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Вестник Киберполиции России

Согласно полученным данным, в 10% мошенники от лица управляющей компании или жилищно-коммунального хозяйства предлагают заменить домофоны и счетчики. С просьбой подтвердить информацию через «Госуслуги» или МФЦ для «защиты аккаунта» звонят 7% злоумышленников. А 3% случаев приходится на соцслужбы и страховые компании, предлагающие оформить льготы или страховку.

До этого стало известно, что пожилая уфимка отдала аферистам более 7 млн руб., поверив в несуществующие кредиты и уголовное дело. Неизвестные представились 77-летней женщине сотрудниками ФСБ. Они рассказали, что женщина якобы переводила средства на иностранные счета, поэтому стала фигуранткой уголовного дела. Другая мошенница, «сотрудница банка», убедила россиянку отправить более 4 млн руб. из своих сбережений. На следующий день она сняла еще более 3 млн руб. и отдала их молодым людям, которые пришли к ней в квартиру. Аферисты требовали у пенсионерки новые суммы, из-за чего она обратилась к дочери.

Ранее Google помогла мошенникам добавить свои номера на сайты.

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