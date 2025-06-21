В Уфе пенсионерка лишилась более 7 млн рублей, ответив на звонок

Пожилая уфимка отдала аферистам более семи миллионов рублей, поверив в несуществующие кредиты и уголовное дело. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представились 77-летней женщине сотрудниками ФСБ и рассказали, что она якобы переводила средства на иностранные счета, поэтому стала фигуранткой уголовного дела. Другая мошенница, «сотрудница банка», убедила россиянку отправить более четырех миллионов рублей из своих сбережений.

На следующий день она сняла еще более трех миллионов рублей и отдала их молодым людям, которые пришли к ней в квартиру. Аферисты требовали у пенсионерки новые суммы, из-за чего она обратилась к дочери.

«На вопросы о необходимости женщина не отвечала. Дочь поняла, что ее мать находится под влиянием злоумышленников, и убедила ее обратиться в полицию», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшая потеряла более семи миллионов рублей.

Ранее в Уфе таксист спас пенсионерку от мошенников.