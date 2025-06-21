Россиянам раскрыли новую схему мошенников с оформлением микрозаймов

В России мошенники звонят россиянам под видом курьеров маркетплейсов и просят продиктовать код из СМС, якобы для получения посылки, а на самом деле этот код используется для оформления микрозайма. Об этом сообщили ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Эксперты пояснили, что жертве приходит сообщение от настоящего магазина, и человек, не подозревая обман, передает код. Тем самым он невольно подтверждает заявку на получение кредита в микрофинансовой компании. Получив доступ, мошенники быстро переводят деньги на покупку крупных партий товаров.

В Роскачестве уточнили, что источники утечки персональных данных могут быть разными — от взломанных баз интернет-магазинов до слива информации микрофинансовыми организациями. В данном случае источник пока не установлен.

Кроме того, после успешного мошенничества данные пострадавшего часто передаются другим кредитным компаниям. В результате человек начинает получать множество навязчивых звонков и СМС с предложениями займов.

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