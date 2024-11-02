Два украинских хоккеиста сбежали из киевского клуба после поездки в Европу

Два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выезда за границу. Об этом сообщает «Суспильне Спорт».

По информации источника, речь идет о форварде Романе Благое и защитнике Владимире Алексюке. Оба хоккеиста отсутствовали в заявке клуба на матч регулярного чемпионата против «Шторма».

«Сокол» играл в групповой стадии Континентального кубка в Италии, после чего оба хоккеиста покинули расположение команды и не вернулись домой. О кадровых проблемах сообщил главный тренер клуба Олег Шафаренко.

«Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое наших игроков остались в Европе — не вернулись», — заявил он.

10 сентября появилась информация, что украинский голкипер Денис Шелихов сбежал из Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, и подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь». Футболист принял решение покинуть страну, перебрался через реку Тиса, после чего оказался в Румынии, а оттуда добрался до Белоруссии, где и подписал контракт с местным футбольным клубом. Однако сам игрок назвал эту информацию лишь догадками.

«Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают», — заявил спортсмен.

Ранее бывший футболист ЦСКА попал в базу украинского сайта «Миротворец».