В Минске рассказали, кого помиловал Лукашенко

Лукашенко помиловал 14 человек, среди которых иностранцы и белорусы

Среди 14 помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко есть как граждане республики, так и иностранцы. Об этом сообщила БелТЕ пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, среди освобожденных больше граждан других стран: два японца, три поляка, два латвийца, эстонец, швед и американец.

«В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе», — сказала Эйсмонт.

В конце декабря 2021 года супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционер Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Белорусское следствие сочло, что он и его окружение «длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков» на территории страны. По мнению следователей, мужчина через YouTube и одноименный Telegram-канал «призывал к насилию» в отношении представителей власти. Также ему было предъявлено обвинение по статьям «Воспрепятствование работе ЦИК (Центральной избирательной комиссии)» и «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Ранее встреча Светланы Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.