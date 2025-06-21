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Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

Путин 22 июня примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцать второго июня, в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к памятным знакам городов-героев», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого стало известно, что в воскресенье, 22 июня, президент России Владимир Путин планирует встретиться с редакторами, работающими над линейкой учебников истории для учеников 5-11 классов и студентов учреждений среднего профессионального образования. На встрече будут обсуждаться результаты уже проведенной работы и перспективы разработки новых учебных программ, которые в дальнейшем будут использоваться в образовательном процессе.

Ранее опрос показал, сколько россиян доверяют Путину.

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