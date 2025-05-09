Путин с зарубежными коллегами возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных делегаций, прибывшие в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Церемония состоялась после завершения парада Победы на Красной площади. В том числе в ней приняли участие руководители КНР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Египта, Сербии, Словакии и другие почетные гости.

После того как политики возложили цветы, они почтили память советских солдат минутой молчания.

9 мая в 10:00 мск в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное шествие открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Далее на брусчатку вышли знаменные группы. Они вынесли флаги страны, Вооруженных сил РФ и Знамя Победы.

Помимо российских военнослужащих в параде приняли участие и солдаты из дружественных государств. Сперва на Красной площади появились расчеты из Азербайджана, за ними проследовали представители армий Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, к шествию присоединились военные из КНР, Монголии, Лаоса, Вьетнама, Египта и Мьянмы..

Ранее мэр китайского города возложил цветы к Вечному огню в Белгородской области.