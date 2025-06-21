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Путин встретится с редакторами линейки учебников истории для 5-11 классов

Путин проведет встречу с редакторами учебников истории для 5-11 классов 22 июня
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В воскресенье, 22 июня, президент России Владимир Путин проведет встречу с редакторами линейки учебников истории для школьников с 5 по 11 класс и студентов учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс», — говорится в сообщении.

До этого помощник президента России Владимир Мединский пообещал внести план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в единые российские учебники истории. По словам чиновника, администрация американского президента предпринимает «экстраординарные усилия» для разумного решения проблемы.

Он отметил, что изменения внесут уже при подготовке следующих изданий. Мединский подчеркнул, что действующий американский лидер «точно вошел в историю».

Ранее в России решили ввести единый учебник по русскому языку для всех школ.

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