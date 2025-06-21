Перечислены политзаключенные, которых освободили вместе с Тихановским

Тихановская сообщила, что вместе с ее супругом освободили еще 13 человек

Белорусского блогера Сергея Тихановского отпустили на свободу вместе с еще 13 политзаключенными. Об этом написала супруга блогера, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем Telegram-канале.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», среди отпущенных политзаключенных журналист, эссеист, Игорь Карней — он был задержан летом 2023 года по обвинению в «участии в экстремистском формировании».

Также была освобождена бывшая доцентка кафедры итальянского языка МГЛУ Наталья Дулина. Ее в марте 2023-го осудили на три с половиной года лишения свободы в колонии.

Кроме того, была выпущена Галина Краснянская — 69-летняя женщина, которая проживала в Швеции. Она получила пять лет по статье об участии или подготовке к участию на территории иностранного государства в военных действиях.

Как сообщало издание «Наша Нiва», освобождение Тихановского стало возможным в результате переговоров между белорусскими властями и спецпосланником США Китом Келлогом, который посетил Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В декабре 2021 года Гродненский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии строгого режима. Блогеру предъявили окончательное обвинение в организации массовых беспорядков, а также разжигание социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок.

Ранее появились первые кадры с освобожденным из тюрьмы Тихановским.