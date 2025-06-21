Встреча Светланы Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Telegram-канале опубликовала кадры со своим супругом, оппозиционером Сергеем Тихановским после освобождения из тюрьмы в Белоруссии.

На видео мужчина выходит из белого микроавтобуса под аплодисменты. Его обнимает Светлана Тихановская.

Как до этого написало издание «Наша Нiва», освобождение оппозиционера стало возможным в результате переговоров между белорусскими властями и спецпосланником США Китом Келлогом, который посетил Минск 21 июня и встретился с президентом Александром Лукашенко.

В конце декабря 2021 года Тихановский был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Белорусское следствие сочло, что он и его окружение «длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков» на территории страны. По мнению следователей, мужчина через YouTube и одноименный Telegram-канал «призывал к насилию» в отношении представителей власти. Также ему было предъявлено обвинение по статьям «Воспрепятствование работе ЦИК» и «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Ранее Тихановская заявила о возможности свержения Лукашенко силами ВСУ.